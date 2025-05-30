الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان وجبات في جنوب غزة

وطنا اليوم:وزعت الحملة الأردنية بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في غزة، الجمعة، وجبة “طبيخ الباذنجان”، في منطقة مواصي القرارة جنوب قطاع غزة.

وجرى تنفيذ عملية التوزيع رغم شُح الخضروات وصعوبة توفير المكونات الأساسية، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتوفير وجبات متنوعة للنازحين، والتخفيف من معاناتهم في أماكن نزوحهم الجديدة.