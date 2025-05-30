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وصول رحلة طائرة “إيرباص A320neo” للملكية الأردنية إلى العقبة

14 ثانية ago
وصول رحلة طائرة “إيرباص A320neo” للملكية الأردنية إلى العقبة

وطنا اليوم:استقبل مطار الملك الحسين الدولي في العقبة صباح اليوم الجمعة، اول رحله للملكية الأردنية بطائرتها الجديدة من طراز A320 neo التي سميت ( جرش) ، والتي تسلمتها الملكية الأردنية من Avolon ، المتخصصة عالميا في تمويل وتأجير الطائرات، لتنظم إلى أسطول الملكية الأردنية ، من بين 8 طائرات من نفس النوع سيتم تسليمها للملكية الأردنية خلال الأشهر القادمة.
وتعد طائرة إيرباص A320neo التي تضم 180 مقعدا من الدرجة الاقتصادية، واحدة من أكثر الطائرات تقدمًا وكفاءة في فئتها، حيثُ تقدم العديد من الفوائد التشغيلية والتجارية، لدعم عمليات الملكية الأردنية على شبكة وجهاتها الإقليمية بكفاءة تشغيلية متطورة، حيث تم تجهيز كل الطائرة بخدمة WiFi وشاشات ترفيه فردية لضمان رحلة مريحة للركاب.
وستدعم هذه الطائرات الجديدة استراتيجية الملكية الأردنية لتوسيع أسطولها في الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط، أفريقيا وأوروبا، إضافة إلى انتقالها نحو تشغيل طائرات تعتمد على تقنيات حديثة، وكفاءة عالية مع انخفاض استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% مقارنة بطائرات إيرباص من الجيل السابق، فضلا عن تقليل الضوضاء بنسبة 50%.
وفي تصريحات إعلامية أشار نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، إلى أن استلام هذه الطائرة الجديدة يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث الأسطول، مؤكدا أنها ستستخدم في خدمة عدد من الوجهات السياحية الشهيرة، ضمن جهود الشركة لتعزيز موقع المملكة كمركز عبور إقليمي وتحسين كفاءة العمليات وتقليل انبعاثاتها البيئية.
وأضفى استقبال الطائرة في مطار الملك الحسين أجواء إيجابية وطابعًا احترافيًا في مراسم الاستقبال


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