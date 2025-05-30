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بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة

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بن غفير: حان الوقت للدخول بكامل القوة إلى غزة

وطنا اليوم:قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الجمعة، إنه ينبغي استخدام “القوة الكاملة” في غزة، وذلك بعد أن أعلنت حركة “حماس” أن اقتراح الهدنة الجديد المدعوم من الولايات المتحدة لا يلبّي مطالبها.
وكتب بن غفير على تلغرام، متوجهاً إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “بعد أن رفضت حماس مرة أخرى اقتراح الاتفاق، لم تعد هناك أي أعذار”. مضيفاً: “يجب أن ينتهي الارتباك والتخبّط والضعف. أضعنا حتى الآن الكثير من الفرص. حان الوقت للدخول بكامل القوة، دون تردّد، لتدمير وقتل حماس حتى آخر عنصر فيها”.
الجدير بالذكر أن بن غفير ليس الوحيد الذي يعارض وقف الحرب على غزة، إذ إن وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموتريتش، هو أيضا يعارض وقف الحرب.
فقد قال الوزير الإسرائيلي، الأربعاء، إن قبول إسرائيل بصفقة جزئية لإطلاق سراح رهائن يعد “جنونا محضا”.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، حذر الوزير اليميني المتطرف من أنه “لن يسمح بمثل هذه الخطوة”، وذلك بعد أن صرح ويتكوف بأنه “يشعر بتفاؤل كبير” تجاه مقترح جديد تتوقع الولايات المتحدة طرحه في وقت لاحق، بخصوص صفقة محتملة لغزة.


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