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وفاة الفنانة سارة الغامدي بسبب ورم خبيث في الوجه

28 ثانية ago
وفاة الفنانة سارة الغامدي بسبب ورم خبيث في الوجه

وطنا اليوم:رحلت عن عالمنا الفنانة السعودية المعتزلة سارة الغامدي، عن عمر ناهز الـ49 عامًا، وذلك بعد صراع دام لأكثر من عام مع ورم خبيث في الوجه، داخل أحد المستشفيات بمدينة جدة.
الإعلامية سُهى الوعل كانت أول من أعلن الخبر عبر حسابها على منصة X، حيث كتبت بكلمات مؤثرة: «عن عمر 49، رحلت الإنسانة الحبيبة والفنانة الجميلة سارة الغامدي، الجمعة الماضية 23 مايو 2025، في المستشفى التخصصي في جدة، بعد عام من المعاناة مع ورم خبيث في الوجه«.
وأضافت: «رغم أنها تماثلت للشفاء وعادت لحياتها بشكل طبيعي، عاودها المرض بشكل مفاجئ خلال الأسبوع الماضي، لينهار كل شيء سريعًا… سارة لم تكن بالنسبة لي مجرد معرفة، بل كانت صديقة وأختًا قريبة من القلب، ولا أستطيع وصف حجم حزني بهذا الخبر المؤلم«.
يُذكر أن الفنانة الراحلة وُلدت في 25 نوفمبر 1975 بمدينة جدة، واسمها الحقيقي نجاة الغامدي، بدأت مسيرتها الفنية في منتصف التسعينيات، وتحديدًا عام 1996، وقدّمت عددًا من الأغنيات الطربية، قبل أن تقرر الانسحاب من الساحة الفنية وتعتزل الأضواء في وقت مبكر


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