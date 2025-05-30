بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. منوعات

قرصنة هاتف كبيرة موظفي البيت الأبيض و انتحال شخصيتها

دقيقتان ago
قرصنة هاتف كبيرة موظفي البيت الأبيض و انتحال شخصيتها

وطنا اليوم:تحقق السلطات الأميركية في محاولة انتحال شخصية كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، حسبما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مصادر مطلعة، الخميس.
وأفاد التقرير أن وايلز أبلغت زملاءها أن هاتفها المحمول تعرض للقرصنة، مما سمح لمنتحل شخصيتها بالوصول إلى أرقام هواتف خاصة.
لكنها أكدت أن الحادث طال هاتفها الشخصي، لا الرسمي.
وحسب “وول ستريت جورنال”، ففي الأسابيع الأخيرة تلقى أعضاء في مجلس الشيوخ وحكام ولايات وكبار المديرين التنفيذيين في شركات أميركية وشخصيات أخرى، رسائل ومكالمات من شخص ادعى أنه وايلز.
ولم يستجب البيت الأبيض ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لطلبات التعليق من الصحيفة الأميركية.
ويواجه البيت الأبيض أزمة تتعلق بأمن المعلومات، وذكرت “رويترز” مؤخرا أن شخصا اخترق خدمة الاتصالات التي استخدمها مايك والتز مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، واطلع على رسائل من عدد كبير من المسؤولين الأميركيين.
وفي أواخر العام الماضي، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتقد أن حملة تجسس إلكتروني صينية واسعة النطاق تعرف باسم “إعصار الملح”، استهدفت وسجلت مكالمات هاتفية لشخصيات سياسية أميركية رفيعة المستوى.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:25

ترامب يأمر بوقف التنسيق مع إسرائيل بشأن ضرب إيران

10:14

وفيات الجمعة 30-5-2025

10:01

الأونروا: لدينا في عمّان إمدادات تكفي 200 ألف شخص لشهر كامل في غزة

09:40

التقاعد المبكر ظاهرة تكتسح.. هل يتحرك المجلس الاقتصادي لدراسة الموضوع

09:38

الأردن يستلم طائرة مساعدات إغاثية من رواندا

09:33

إعادة موظف بديوان المحاسبة إلى عمله بقرار من المحكمة

09:26

مآل اليمن المؤسف

09:25

تربويات الجمعة!

09:24

جولة ميدانية مشتركة لمنشآت غذائية ودوائية في مدينة السلط الصناعية

09:20

ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

09:13

داعش ينفذّ أول هجوم ضد القوات السورية الجديدة منذ سقوط الأسد

02:01

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أنباء عشيرة آل حداد

وفيات
وفيات الجمعة 30-5-2025وفيات الخميس 29-5-2025وفيات الأربعاء 28-5-2025البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-5-2025