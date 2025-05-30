الأونروا: لدينا في عمّان إمدادات تكفي 200 ألف شخص لشهر كامل في غزة

وطنا اليوم:قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الجمعة، إنه مستودعاتها في العاصمة عمان تكفي من الإمدادات لإطعام أكثر من 200 ألف شخص لمدة شهر كامل في قطاع غزة.

وأضاف (الأونروا) عبر حسابها على منصة “إكس”، أن “الدقيق، والطرود الغذائية، ومستلزمات النظافة، والبطانيات، والمستلزمات الطبية جاهزة للتسليم”.

وأكد أن غزة بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، مطالبة بضمان تدفق الإمدادات دون انقطاع أو عوائق.

ويذكر أن الأردن يؤكد في اللقاءات الدولية ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع، ويضمن فتح كل المعابر لإدخال مساعدات إنسانية كافية وفورية إلى جميع أنحاء القطاع، وتمكين المنظمات الأممية من توزيعها.

ويشدّد الأردن على أن وقف سياسات التجويع اللا إنسانية التي تطبقها حكومة الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تكون الأولوية التي تتكاتف من أجل تحقيقها كل الجهود الدولية.

وشدّد الأردن على أن وحشية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وسياسة التجويع المُمنهَجة تجاوزت كل الحدود، وخرقت كل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، ويجب أن تتوقف فورًا بضغط دولي فاعل وفوري