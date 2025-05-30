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التقاعد المبكر ظاهرة تكتسح.. هل يتحرك المجلس الاقتصادي لدراسة الموضوع

10 ثواني ago
التقاعد المبكر ظاهرة تكتسح.. هل يتحرك المجلس الاقتصادي لدراسة الموضوع

موسى الصبيحي

عندما ترتفع أعداد متقاعدي الضمان الاجتماعي خلال (10) سنوات بنسبة 100% ويرتفع من بينهم عدد متقاعدي المبكر بنسبة ( 135% ) حيث قفز عددهم من ( 83 ) ألف متقاعد مبكر كما في شهر أيار 2015 إلى حوالي ( 195 ) ألف متقاعد مبكر كما في شهر أيار الحالي 2025. فمعنى ذلك أننا نواجه ظاهرة تكتستح وتستحوذ وتهيمن على سوق العمل وتؤشّر إلى معضلة حقيقية، وتلقي بظلال رمادية على الجميع.!

طالبت الزملاء في مؤسسة الضمان الاجتماعي، منذ أيام عملي في المؤسسة، وإدارة الدراسات تحديداً، بإعداد دراسة تحليلية شمولية حول الموضوع، وكرّرت المطالبة لاحقاً عدة مرات، نظراً لخطورة الظاهرة، لكن لم تخرج أي دراسة تحليلية عن المؤسسة حتى هذه اللحظة، بالرغم مما نشهده من تفاقم للظاهرة إلى حد الأزمة.

اليوم أوجّه الدعوة والمطالبة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني لبحث هذه القضية ومناقشتها، ودراسة آثارها على كل الأطراف، ووضع الحلول الناجعة للحد من استمرارها وتوسّعها حتى لا تؤدي إلى تهديد نظامنا التأميني وإضعاف قدراته وديمومته.


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