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ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

18 ثانية ago
ماكرون: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي

وطنا اليوم:اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، أن الاعتراف بدولة فلسطينية ليس “مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي”، معددا بعض الشروط من أجل القيام بذلك.
وأكد ماكرون خلال مؤتمر صحافي في سنغافورة أن على الأوروبيين “تشديد الموقف الجماعي” حيال إسرائيل “في حال لم تقدم ردا بمستوى الوضع الإنساني خلال الساعات والأيام المقبلة” في قطاع غزة.


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