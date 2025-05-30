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داعش ينفذّ أول هجوم ضد القوات السورية الجديدة منذ سقوط الأسد

30 ثانية ago
داعش ينفذّ أول هجوم ضد القوات السورية الجديدة منذ سقوط الأسد

وطنا اليوم:تبنى ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية الخميس، أول هجوم له ضد القوات الحكومية السورية الجديدة منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان وموقع سايت.
وقال موقع سايت الذي يتتبع نشاطات “داعش” إنه “أول هجوم” يتبناه ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ضد قوات الحكومة السورية الجديدة، في الوقت الذي أفاد فيه المرصد السوري عن “مقتل مواطن وإصابة ثلاثة عناصر من الفرقة 70” في الجيش السوري الجديد بعد تعرض دوريتهم لتفجير لغم عن بعد في ريف السويداء.


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