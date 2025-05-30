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“تجارة الأردن”: 60 ألف شاحنة دخلت من الأردن إلى سوريا منذ سقوط الاسد

30 مايو 2025
“تجارة الأردن”: 60 ألف شاحنة دخلت من الأردن إلى سوريا منذ سقوط الاسد

وطنا اليوم _أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمّان العين خليل الحاج توفيق، أن نحو 60 ألف شاحنة بضائع دخلت من الأردن إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد نهاية العام الماضي.

وقال الحاج توفيق، إن من بين هذه الشاحنات عبرت 36 ألف شاحنة ترانزيت، و21 ألف شاحنة من الصناعة المحلية وإعادة التصدير.

وأضاف، أن الحركة التجارية لمم توقف بين الأردن وسوريا منذ سقوط النظام السابق.

وبين أن نحو 7 آلاف شاحنة محملة بالأثاث دخلت إلى سوريا نتيجة لعودة عائلات سورية من الأردن، إضافة إلى 7 آلاف شاحنة محملة بالاسمنت، والفي شاحنة خضار وفواكه.

وأوضح، أن التجار الأردنيين بحاجة إلى شراكات موثوقة في سوريا، وهو ما ستقوم به غرفة التجارة بالتشبيك بين التجار الأردنيين والسوريين بعد عطلة العيد، الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف هذه الأرقام.

وعن تأثير التبادل التجاري على الاسواق الأردنية، قال الحاج توفيق إن ما شهده خلال الزيارة التي اجراها إلى سوريا يجبرنا ألا نمنع استيراد أي سلعة منها، إلى حين أن تتعافى.


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