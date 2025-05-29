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النائب حسين العموش يطالب بزيارة حكومية عاجلة للواء الهاشمية: “تعالوا واستنشقوا السموم التي نخنق بها يومياً”

6 دقائق ago
النائب حسين العموش يطالب بزيارة حكومية عاجلة للواء الهاشمية: “تعالوا واستنشقوا السموم التي نخنق بها يومياً”

الهاشمية – وطنا اليوم

وجّه النائب حسين العموش نداءً مباشراً إلى دولة رئيس الوزراء ووزيري البيئة والصحة، داعياً إياهم لزيارة ميدانية عاجلة إلى لواء الهاشمية الذي يعاني، بحسب وصفه، من “تلوث خانق يهدد صحة المواطنين”، نتيجة الانبعاثات الصادرة عن مصفاة البترول.

وقال العموش في منشور له اليوم الخميس 29 أيار 2025:

> “الأمر لا يحتاج إلى أجهزة قياس أو دراسات جديدة، بل إلى ضمير حيّ. باسم أبناء لواء الهاشمية المنكوب، أدعو رئيس الوزراء ووزير البيئة ووزير الصحة إلى زيارة اللواء واستنشاق السموم التي تنفثها مصفاة البترول… الوضع لا يُطاق وفوق قدرة التحمل.”

وأشار العموش إلى أن معاناة الأهالي مستمرة منذ سنوات دون حلول جذرية، محملاً الجهات الرسمية مسؤولية التباطؤ في إيجاد معالجة بيئية وصحية شاملة.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتزايد فيه المطالبات الشعبية والحقوقية بإعادة تقييم الوضع البيئي في اللواء واتخاذ إجراءات صارمة لحماية صحة السكان، الذين يشكون من انتشار أمراض تنفسية وتحسس مزمن، نتيجة التلوث


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