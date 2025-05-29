مديرية صحة العاصمة تحتفل بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة الأردنية الهاشمية

وطنا اليوم _

عمان – الخميس 29 أيار 2025

برعاية وإشراف عطوفة مدير مديرية صحة محافظة العاصمة الدكتور طه التميمي، أقامت المديرية اليوم الخميس احتفالاً وطنياً بمناسبة الذكرى التاسعة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في أجواء سادتها الروح الوطنية والاعتزاز بالمنجزات.

وشهد الاحتفال حضوراً واسعاً من كوادر المديرية وموظفيها، حيث تخللت الفعالية كلمات وطنية وأناشيد تعبّر عن الفخر بالقيادة الهاشمية الحكيمة، وما تحقق من إنجازات في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.

وأكد الدكتور التميمي في كلمته أن هذه المناسبة الغالية تعزز الانتماء الوطني وترسخ قيم العمل والإخلاص في خدمة المواطن، مشيداً بجهود كوادر القطاع الصحي الذين يمثلون خط الدفاع الأول في حماية صحة الأردنيين، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.

كما تم خلال الحفل تكريم عدد من الموظفين المتميزين، في لفتة تعكس تقدير المديرية لجهودهم في تطوير الأداء والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي تنظمها مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات، احتفاءً بهذه الذكرى الوطنية العزيزة على قلوب الأردنيين جميعاً.