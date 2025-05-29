بدء التشغيل التجريبي لمشروع النقل بين العاصمة ومراكز المحافظات الأحد

وطنا اليوم:ينطلق التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع النقل بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات الأحد المقبل، فيما يتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع على مرحلتين خلال شهري تموز وآب المقبلين، وفق ما ذكر بيان لوزارة النقل.

ورعت وزيرة النقل وسام التهتموني، الخميس، توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل مشروع النقل بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات، بين هيئة تنظيم النقل البري والشركة المتكاملة للنقل المتعدد.

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة وزارة النقل وهيئة تنظيم النقل البري لإعادة هيكلة خدمات النقل العام بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات، بهدف رفع كفاءة الشبكة وتعزيز السلامة والراحة للمواطنين، وتوفير خدمات نقل عام منظمة وموثوقة.

وتشمل الخطة خطوطا رئيسية تربط عمان بمحافظات إربد وجرش والسلط والكرك، وهي من أكثر الخطوط استخداما من قبل المواطنين، ومن المتوقع أن يتم التشغيل الرسمي للمشروع على مرحلتين خلال شهري تموز وآب المقبلين. وقد تم إنشاء شركات تشغيل مخصصة لكل خط؛ لضمان الإدارة الفاعلة وجودة الأداء.

ووقع الاتفاقية المدير العام لهيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، والمدير العام للشركة المتكاملة مؤيد أبو فردة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة صلاح اللوزي، ونائب أمين عمان محمد القيسي، وعدد من المسؤولين في الوزارة والهيئة والشركة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المشروع يأتي انسجاما مع الأهداف الاستراتيجية لقطاع النقل، ويهدف إلى تحسين الربط بين العاصمة عمان ومراكز المحافظات عبر خدمات نقل عام منتظمة وآمنة وذات جودة عالية، مما يسهم في التخفيف من الاعتماد على المركبات الخاصة، وتقليل الازدحامات والانبعاثات الكربونية، ويعزز مبدأ العدالة في تقديم الخدمة لكافة المواطنين.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المتكاملة صلاح اللوزي، إن الشركة ستسخر كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والإدارية لتشغيل المشروع بما يضمن انتظام الرحلات وتحقيق رضا المستخدمين، مضيفا أن المشروع يُعد نقلة نوعية في مسيرة النقل العام بين المحافظات، ويسهم في تعزيز التكامل في خدمات النقل الوطني.

كما اطلعت وزيرة النقل على عرض قدمه المدير العام للشركة المتكاملة للنقل المتعدد مؤيد أبو فردة، تضمن شرحا مفصلا حول آلية التشغيل والإدارة المتبعة في تنفيذ المشروع، والخطط الفنية والتشغيلية الموضوعة؛ لضمان انطلاق المرحلة الأولى بكفاءة وفاعلية.