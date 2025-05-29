الأردن ومصر والعراق يبحثون تعزيز التعاون في النقل البحري والبري

وطنا اليوم:استقبلت وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، في مكتبها اليوم، وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، ووزير النقل العراقي المهندس رزاق السعداوي، بحضور وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق في مجال النقل البحري والبري، وسبل تطوير أداء شركة الجسر العربي، باعتبارها نموذجا ناجحا للتكامل العربي في قطاع النقل، وبما يخدم المصالح المشتركة للدول الشقيقة.

وكانت اجتماعات الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي التأمت اليوم في وزارة النقل برئاسة التهتموني والوزير والسعداوي، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة الشركة حازم الحفاظي، ومديرها العام عدنان العبادلة، وأعضاء مجلس الإدارة من الدول الثلاث.

ورحبت الوزيرة التهتموني بضيفي الأردن، مؤكدة عمق العلاقات التي تجمع البلدان الثلاثة، مشيرة إلى أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتطوير مشاريع النقل الإقليمي وتعزيز الربط اللوجستي بين الدول العربية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية والتجارية.

من جهته، أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن مشاريع التكامل في قطاع النقل، تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن ومصر والعراق، وتمهد لمزيد من الشراكات في مجالات الصناعة والتجارة.

إلى ذلك، أكد وزير النقل المصري الفريق المهندس كامل الوزير أن شركة الجسر العربي تمثل ثمرة تعاون عربي مثمر، مشيرا إلى إنها مثال حي على ما يمكن تحقيقه من إنجازات عندما تتوحد الرؤى وتتكامل الجهود، مؤكدا دعم هذا النموذج وتطويره نحو آفاق أوسع.

بدوره، شدد وزير النقل العراقي المهندس رزاق السعداوي على أن العلاقات الأردنية المصرية العراقية في مجال النقل تمثل ركيزة أساسية في بناء منظومة نقل عربي متكاملة، لافتا الى حرص بلاده تعميق هذا التعاون من خلال مشاريع استراتيجية تخدم البلدان الثلاثة وتفتح آفاقا جديدة أمام التبادل التجاري والحركة اللوجستية في المنطقة.

يذكر أن شركة الجسر العربي للملاحة تأسست كشراكة ثلاثية بين الأردن ومصر والعراق، وتمكنت عبر السنوات من تحقيق إنجازات نوعية في مجال نقل الركاب والبضائع عبر البحر الأحمر، وتشكل اليوم إحدى أبرز قصص النجاح في التعاون العربي المشترك في قطاع النقل.