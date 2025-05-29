بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الزيود: وقف باب الاستقدام لا يشمل العاملين في المنازل

دقيقة واحدة ago
الزيود: وقف باب الاستقدام لا يشمل العاملين في المنازل

وطنا اليوم:أكدت وزارة العمل الخميس، أن وقف باب الاستقدام للعمالة غير الأردنية لا يشمل استقدام العاملين في المنازل.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إن العاملين في المنازل لهم نظام خاص واستقدامهم من خلال مكاتب الاستقدام المرخصة من وزارة العمل.
وأعلنت وزارة العمل عن وقف باب استقدام العمالة غير الأردنية اعتبارا من الخميس، موضحة أنها “لن تفتح باب الاستقدام” مجددا إلا بعد دراسات.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إن قرار وقف باب الاستقدام جاء بعد فتحه لمدة 3 أشهر بهدف تلبية احتياجات أصحاب العمل في عدد من القطاعات الاقتصادية من العمالة غير الأردنية، مبينا أن الوزارة لن تفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية مرة أخرى إلا بعد دراسة متأنية ووافية لسوق العمل.
وأكد الزيود أن الوزارة ستواصل حملاتها التفتيشية التي تنفذها بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام في كافة محافظات المملكة لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل الذين يشغلون هذه العمالة.
وأضاف أن الحملات التفتيشية تهدف أيضا إلى التأكد من أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات تعمل لديها فعليا، مشددا أنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق المنشأة التي ثبت أن العمالة غير الأردنية التي استقدمتها لا تعمل لديها ومن هذه الإجراءات وقف استقدام واستخدام العمالة للمنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة على اسمها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:03

افتتاح مركز دفاع مدني العقبة المتخصص

14:59

وزير الزراعة يبحث مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للأسمدة سبل تعزيز الأمن الغذائي العالمي

14:57

نفاد تذاكر جماهير النشامى لمباراة الأردن وعُمان بالكامل

14:06

باراك يصل دمشق ويفتتح دار سكن السفير الأميركي بحضور الشيباني

13:56

الصفدي: وحشية العدوان الإسرائيلي على غزة تجاوزت كل الحدود

13:51

الضمان تقر تعليمات العمل المرن وأسس منح زيادة الإعالة للمتقاعدة المطلقة

13:48

Signature من بنك القاهرة عمان ينظم جلسة تعريفية لعملائه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)

12:53

أمانة عمّان تُعلن مواقع بيع وذبح الأضاحي لعام 2025

12:49

الفراية: انتهاء العمل بمشروع تطوير معبر الدرة منتصف 2028

12:41

انقطاع 11 ألف مريض سرطان في غزة عن تلقي علاجهم قسرا

12:32

الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة

12:17

وزير العمل يبحث توسعة فرع إنتاجي في جرش يشغّل 109 أردنيين

وفيات
وفيات الخميس 29-5-2025وفيات الأربعاء 28-5-2025البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-5-2025وفيات الاثنين 26-5-2025