وطنا اليوم:افتتح وزير الداخلية مازن الفراية، يرافقه الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الخميس، مركز دفاع مدني العقبة المتخصص، بالتزامن مع احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بعيد الاستقلال التاسع والسبعين.

وحضر الحفل مدراء وممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية والتي ساهمت في انشاء هذا المشروع.

وأكد الوزير الفراية أهمية توحيد وتكاتف الجهود الوطنية بكافة مؤسساتها لترجمة الرؤى الملكية السامية، الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المجتمعية والإنسانية الشاملة، المقدّمة للمواطن والداعمة بذات الرقت للاقتصاذ الوطني، من خلال بناء منظومة حماية مدنية متكاملة، تضمن استمرارية هذه الخدمات وفق خطط واستراتيجيات مدروسة ومتكاملة.

كما عبّر عن شكره وتقديره لكافة الجهات والمؤسسات والشركات الوطنية التي أسهمت في دعم وإنشاء هذا المركز الحيوي، بما يعكس روح الشراكة الوطنية في خدمة الوطن والمواطن.

وأشاد وزير الداخلية بالإجراءات التي تنتهجها مديرية الأمن العام للنهوض بمستوى خدماتها الأمنية والإنسانية الشاملة، مشيراً إلى مراعاتها للطبيعة الجغرافية والسكانية المتنوعة في مدن ومحافظات المملكة، وسعيها الدائم لتوفير منظومة حماية مدنية ذات كفاءة عالية، خصوصاً في مجالات الاستجابة للطوارئ والأزمات، مستندة إلى مقومات فنية وتكنولوجية متقدمة تراعي حاجة المنطقة وطبيعتها.

من جهته، أكد اللواء المعايطة أن افتتاح مركز دفاع مدني العقبة المتخصص يأتي في إطار النهج التشاركي والتطويري الاحترافي الذي تتبعه مديرية الأمن العام، وحرصها على تلبية الاحتياجات الأمنية والإنسانية والافتصادية، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وفق أرقى المعايير الدولية وتحفيز الاقتصاد ومراعاة احتياجات الشركات والموسسات الوطنية من جهة والمستثمرين من جهة اخرى .

وبيّن المعايطة أن المركز الجديد أخذ في اعتباره الطبيعة البيئية والجغرافية والاقتصادية الخاصة بمدينة العقبة، بما يعزز من مستويات الأمن والسلامة العامة ، ويدعم مختلف المنشآت الاقتصادية والسياحية والصناعية فيها،

وأضاف أن المركز سيسهم في تقديم خدمات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء، إضافة إلى خدمات الإنقاذ المائي والتعامل مع المواد الخطرة، وذلك ضمن زمن استجابة قياسي ومن مكان واحد.

وأضاف اللواء المعايطة أن هذا المركز المتخصص يُمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمة العامة، ويسهم بشكل مباشر في دعم البيئة الاستثمارية والسياحية في المدينة، مؤكداً أن العقبة ستبقى بفضل هذه الجهود نموذجًا متقدماً لواحة الأمن والتنمية والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

واستمع وزير الداخلية ومدير الأمن العام والحضور إلى إيجازٍ شامل قدمه رئيس المركز حول أبرز الخطط التشغيلية وآليات العمل، كما اطلعا على أحدث المعدات والآليات المتطورة المستخدمة في عمليات الإنقاذ والإطفاء والتعامل مع الكوارث والحوادث الطارئة، في مشهدٍ جسّد جاهزية متكاملة وكفاءة ميدانية عالية.

وفي ختام الحفل، قام وزير الداخلية بتكريم كافة الشركات والمؤسسات الوطنية التي أسهمت في دعم وإنشاء هذا المركز، مُعربًا عن شكره وتقديره لما أبدوه من روح وطنية ومبادرة مسؤولة، ومثمّنًا دورهم الفاعل في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها مديرية الأمن العام.