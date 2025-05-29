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Signature من بنك القاهرة عمان ينظم جلسة تعريفية لعملائه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)

دقيقتان ago
Signature من بنك القاهرة عمان ينظم جلسة تعريفية لعملائه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)

وطنا اليوم:نظّم Signature من بنك القاهرة عمان جلسة تعريفية خاصة لعملائه، لاطلاعهم على برامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، والتي تقدم دعمًا لعملاء البنك من الأفراد والشركات من خلال توفير أدوات تمويل ميسّرة وخدمات استشارية متخصصة، تُسهم في تعزيز منتجات الطاقة الخضراء وتقليل الكلف التشغيلية.
وتهدف هذه الشراكة إلى تقديم حلول مالية مبتكرة ومستدامة، تخدم وتمكّن عملاء Signature من بنك القاهرة عمان من تلبية تطلعاتهم، فضلًا عن تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المستدامة في تنمية استثماراتهم في القطاعات الاقتصادية، وتمكينهم من الوصول إلى حلول طاقة نظيفة، موثوقة وفعّالة، وتجربة مصرفية متطورة.
وتواكب هذه الخطوة جهود إدارة Signature من بنك القاهرة عمان الرامية إلى تعزيز منتجات الطاقة الخضراء وفق المعايير البيئية والاجتماعية، وتدعم التحول نحو ممارسات أكثر استدامة، مما ينعكس إيجابًا على أعمال العملاء ويمنحهم ميزة تنافسية في السوق.
هذا ويقدّم Signature من بنك القاهرة عمان حلولًا مصرفية تركّز على احتياجات نخبة العملاء الأفراد، وكذلك الشركات المتوسطة والكبيرة. ويمتلك البنك حاليًا 6 فروع، مع خطط للتوسع في السنوات القادمة.


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