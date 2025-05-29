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انقطاع 11 ألف مريض سرطان في غزة عن تلقي علاجهم قسرا

44 دقيقة ago
انقطاع 11 ألف مريض سرطان في غزة عن تلقي علاجهم قسرا

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، إن 11 ألف مريض سرطان في قطاع غزة انقطعوا قسراً عن العلاج والرعاية الصحية المناسبة، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المستلزمات الطبية والأدوية.
وأشارت في بيان لها اليوم الخميس، إلى أن خدمات العلاج الكيماوي الوريدي والمتابعة الطبية لمرضى السرطان قد توقفت تماما في القطاع.
ولفتت إلى أن إخلاء المستشفى الأوروبي ومركز غزة للسرطان ضاعف حدة الوضع الكارثي للمرضى.
وأفادت “صحة غزة”، بأن 5 آلاف مريض سرطان لديهم تحويلة عاجلة للعلاج في الخارج، إما للتشخيص أو للعلاج الكيميائي والإشعاعي، خاصة في ظل عدم توفر أجهزة التشخيص المبكر، إضافة إلى أن 64% من أدوية السرطان مفقودة.
وشددت، على أن مرضى السرطان باتوا محاصرين بأوضاع صحية واجتماعية ونفسية واقتصادية كارثية.


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