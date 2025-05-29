وزير العمل يبحث توسعة فرع إنتاجي في جرش يشغّل 109 أردنيين

وطنا اليوم:بحث وزير العمل، خالد البكار، يوم الخميس، توسعة أحد الفروع الإنتاجية في محافظة جرش، والذي يشغّل 109 أردنيين.

واستمع الوزير إلى إدارة الشركة حول خططها لتطوير أعمالها وتحسين بيئة العمل، حفاظًا على سلامة وصحة العاملات والعاملين في المصنع.

وقال البكار إن الوزارة ستدرس دعم البنية التحتية لإنشاء المبنى الجديد للمصنع، كونه أحد الفروع الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه سيتم الحفاظ على ديمومة عمل العاملات في المصنع.

وأكد أن الفروع الإنتاجية تُعد من أنجح المشاريع التي تنفذها الوزارة، وقد انطلقت بتوجيهات ملكية سامية منذ عام 2008، بهدف توطين التنمية في ألوية ومحافظات المملكة.

وأشار إلى أن عدد الفروع الإنتاجية القائمة ارتفع إلى 32 فرعًا في مختلف الألوية والمحافظات، وتوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، من الذكور والإناث، بالقرب من أماكن سكنهم.

وبيّن البكار أن الوزارة حريصة على متابعة الحقوق العمالية للعاملين في هذه الفروع، وضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال الجولات الميدانية التي تنفذها فرق التفتيش.