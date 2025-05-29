بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

الجعفري يهدي الأردن وجامعة عمان الأهلية ذهبيتي آسيا في الكاراتيه

ساعة واحدة ago
الجعفري يهدي الأردن وجامعة عمان الأهلية ذهبيتي آسيا في الكاراتيه

وطنا اليوم:أحرز لاعب المنتخب الوطني ونجم جامعة عمان الأهلية، محمد الجعفري، إنجازًا لافتًا بتتويجه بميداليتين ذهبيتين في ختام منافسات بطولة آسيا للكاراتيه، التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة نخبة من أبطال القارة.
ونال الجعفري الذهبية الأولى في فئة وزن تحت 84 كغم، بعد انسحاب خصمه الياباني شيمادا ريكيتو في النهائي، بينما جاءت الذهبية الثانية ضمن منافسات القتال الجماعي، حيث قاد الجعفري منتخبنا الوطني للرجال لتحقيق فوز مثير على المنتخب الإيراني بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.
ويضم المنتخب الوطني للرجال كلاً من: سعيد النجار، محمد الجعفري، أمين المغربي، عبد الرحمن المصاطفة، عفيف غيث، عبد الله حماد، وأحمد شديد.
وبهذه المناسبة، عبّر الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، عن فخره الكبير بهذا الإنجاز، قائلاً: نفخر بالبطل محمد الجعفري، الذي رفع اسم الأردن والجامعة عالياً في المحفل الآسيوي، وإن هذا الإنجاز يؤكد أن جامعة عمان الأهلية كانت وستبقى حاضنة للتميّز الرياضي والعلمي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:53

أمانة عمّان تُعلن مواقع بيع وذبح الأضاحي لعام 2025

12:49

الفراية: انتهاء العمل بمشروع تطوير معبر الدرة منتصف 2028

12:41

انقطاع 11 ألف مريض سرطان في غزة عن تلقي علاجهم قسرا

12:32

الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة

12:17

وزير العمل يبحث توسعة فرع إنتاجي في جرش يشغّل 109 أردنيين

12:14

رئيس بلدية اربد الكبرى يتعرض لاعتداء أثناء تفقده مشروع للبلدية

12:11

الحاج توفيق يدعو للإسراع في فتح معبر باب الهوى

12:08

الصحة السودانية: 70 حالة وفاة بالكوليرا في الخرطوم في يومين

12:00

المهندسة سارة طوقان تشرع في رحلة الدكتوراه في جامعة تورونتو

11:56

ويتكوف يكشف عن تجهيز ورقة لاتفاق بشأن غزة ويبدي تفاؤله

11:45

اطلاق خدمة واتس آب للحجاج لمساعدتهم في المسائل الفقهية

11:40

انخفاض أسعار الذهب 50 قرشا في السوق المحلية

وفيات
وفيات الخميس 29-5-2025وفيات الأربعاء 28-5-2025البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-5-2025وفيات الاثنين 26-5-2025