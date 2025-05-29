الجعفري يهدي الأردن وجامعة عمان الأهلية ذهبيتي آسيا في الكاراتيه

وطنا اليوم:أحرز لاعب المنتخب الوطني ونجم جامعة عمان الأهلية، محمد الجعفري، إنجازًا لافتًا بتتويجه بميداليتين ذهبيتين في ختام منافسات بطولة آسيا للكاراتيه، التي أقيمت في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة نخبة من أبطال القارة.

ونال الجعفري الذهبية الأولى في فئة وزن تحت 84 كغم، بعد انسحاب خصمه الياباني شيمادا ريكيتو في النهائي، بينما جاءت الذهبية الثانية ضمن منافسات القتال الجماعي، حيث قاد الجعفري منتخبنا الوطني للرجال لتحقيق فوز مثير على المنتخب الإيراني بنتيجة 3-2 في المباراة النهائية.

ويضم المنتخب الوطني للرجال كلاً من: سعيد النجار، محمد الجعفري، أمين المغربي، عبد الرحمن المصاطفة، عفيف غيث، عبد الله حماد، وأحمد شديد.

وبهذه المناسبة، عبّر الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، عن فخره الكبير بهذا الإنجاز، قائلاً: نفخر بالبطل محمد الجعفري، الذي رفع اسم الأردن والجامعة عالياً في المحفل الآسيوي، وإن هذا الإنجاز يؤكد أن جامعة عمان الأهلية كانت وستبقى حاضنة للتميّز الرياضي والعلمي.