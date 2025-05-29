90 ألف طالب في الأردن سيُحرمون من التغذية المدرسية بسبب نقص التمويل

وطنا اليوم:قال برنامج الأغذية العالمي، إنه “سيضطر” إلى تعليق برنامج التغذية المدرسية الذي يستفيد منه قرابة 430 ألف طالب وطالبة في الأردن، بسبب نقص التمويل.

وأوضح البرنامج في تقرير أن التعليق الذي بدأ منذ 11 أيار سيمتد إلى نهاية الفصل الدراسي الثاني.

وبين التقرير، أن هذا التعليق سيؤثر على 90,000 طالب وطالبة في 476 مدرسة في مجتمعات تعتمد على وجبات يومية مغذية.

كما سيؤثر على سبل عيش 250 امرأة من الفئات الأشد ضعفًا يعملن في مطابخ المجتمعات المحلية لإعداد الوجبات، ونحو 300 مزارع صغير يزودون بالمنتجات الطازجة، والعاملين في المخابز المحلية، مما يؤثر على مصادر الدخل وسلسلة إمدادات الغذاء، وفق التقرير.

– الوجبات الصحية –

وقال برنامج الأغذية العالمي، إن 430 ألف طالب في الأردن استفاد من برنامج التغذية المدرسية في نيسان الماضي.

ووفق تقرير لبرنامج الأغذية العالمي جرى تقديم وجبات صحية لـ 90 ألف طالب في المجتمعات المحلية الشهر الماضي.

ويستهدف البرنامج أطفالا أردنيين ولاجئين في مدارس حكومية في المناطق الأكثر ضعفا في جميع أنحاء المملكة.

ويوزّع البرنامج البسكويت المحشو بالتمر والمدعم بالفيتامينات والمعادن، والبسكويت عالي البروتين على قرابة 430 ألف طالب وطالبة، فيما توزّع وجبات غذائية صحية ضمن “نموذج التغذية المدرسية الصحي” لقرابة 90 ألف طالب وطالبة في 6 محافظات (مأدبا، والبلقاء، والمفرق، وإربد، والكرك، والطفيلة).

وتشمل الوجبات الصحية قطعة من معجنات الزعتر أو الجبنة وقطعة خضار (خيار) وفاكهة (موز أو تفاح) – جميعها محلية المصدر، تزوّد الأطفال بالغذاء المتوازن وتوفر 380 سعرة حرارية لكل وجبة