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عودة طوعية لـ 1100 سوري من مخيم مريجيب الفهود خلال أسبوع

4 ساعات ago
عودة طوعية لـ 1100 سوري من مخيم مريجيب الفهود خلال أسبوع

وطنا اليوم:واصلت، الخميس، قوافل العودة الطوعية للاجئين السوريين من المخيم الإماراتي الأردني (مريجيب الفهود) إلى سوريا، ضمن مبادرة إنسانية أطلقها “وقف فرح”، بالتنسيق مع الجهات الرسمية الأردنية.
وشهد الأسبوع الحالي عودة 1100 شخص (220 عائلة)، إضافة إلى أثاثهم وحاجياتهم الشخصية، في رحلة العودة من باب المخيم إلى منازلهم، وسط أجواء من التكريم والاحترام.
وأشار الوقف إلى أن 70% من اللاجئين في المخيم الإماراتي الأردني يرغبون بالعودة إلى بلادهم.
وأعلن وقف فرح عن استمراره في دعم حملة العودة الطوعية الخامسة عشرة للمهجرين السوريين من دول الجوار، والثانية التي تنطلق من الأردن، بهدف تسهيل عودتهم الآمنة والكريمة إلى وطنهم الأم، سوريا.
وضمت القافلة الخميس، 7 حافلات و23 شاحنة محمّلة بالأثاث والمستلزمات الشخصية للعائدين، مما يعكس حجم الدعم اللوجستي المقدم لتأمين عودة آمنة وكريمة لهم.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تزداد فيه المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تيسير العودة الطوعية للاجئين السوريين، بالتوازي مع جهود ترمي إلى تأمين الحد الأدنى من الاستقرار في مناطقهم الأصلية داخل سوريا.


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