بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

التعليم العالي : منح دراسية من جامعة التكنولوجيا في قبرص

4 ساعات ago
التعليم العالي : منح دراسية من جامعة التكنولوجيا في قبرص

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر عدد من المنح الدراسية مقدمة من Cyprus University of Technology/ قبرص للعام الجامعي 2025-2026 في برنامجي (البكالوريوس، الدكتوراة) وبتخصصات مختلفة.
وقالت في بيان لها اليوم الخميس، إن من مزايا المنحة الدراسية تغطية الرسوم الدراسية، السكن، التأمين الصحي، جهاز حاسوب محمول، رسوم السنة التحضيرية للغة اليونانية، تذاكر سفر.
وبين أن بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح وللاطلاع على كافة التفاصيل وتقديم الطلب من خلال الرابط الالكتروني التالي:

https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=601770

وأشارت الوزارة إلى أنه ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-6-2025، كما يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:53

أمانة عمّان تُعلن مواقع بيع وذبح الأضاحي لعام 2025

12:49

الفراية: انتهاء العمل بمشروع تطوير معبر الدرة منتصف 2028

12:41

انقطاع 11 ألف مريض سرطان في غزة عن تلقي علاجهم قسرا

12:32

الأردن يدين قرار إسرائيل بالموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة

12:17

وزير العمل يبحث توسعة فرع إنتاجي في جرش يشغّل 109 أردنيين

12:14

رئيس بلدية اربد الكبرى يتعرض لاعتداء أثناء تفقده مشروع للبلدية

12:14

الجعفري يهدي الأردن وجامعة عمان الأهلية ذهبيتي آسيا في الكاراتيه

12:11

الحاج توفيق يدعو للإسراع في فتح معبر باب الهوى

12:08

الصحة السودانية: 70 حالة وفاة بالكوليرا في الخرطوم في يومين

12:00

المهندسة سارة طوقان تشرع في رحلة الدكتوراه في جامعة تورونتو

11:56

ويتكوف يكشف عن تجهيز ورقة لاتفاق بشأن غزة ويبدي تفاؤله

11:45

اطلاق خدمة واتس آب للحجاج لمساعدتهم في المسائل الفقهية

وفيات
وفيات الخميس 29-5-2025وفيات الأربعاء 28-5-2025البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-5-2025وفيات الاثنين 26-5-2025