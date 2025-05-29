التعليم العالي : منح دراسية من جامعة التكنولوجيا في قبرص

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توافر عدد من المنح الدراسية مقدمة من Cyprus University of Technology/ قبرص للعام الجامعي 2025-2026 في برنامجي (البكالوريوس، الدكتوراة) وبتخصصات مختلفة.

وقالت في بيان لها اليوم الخميس، إن من مزايا المنحة الدراسية تغطية الرسوم الدراسية، السكن، التأمين الصحي، جهاز حاسوب محمول، رسوم السنة التحضيرية للغة اليونانية، تذاكر سفر.

وبين أن بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح وللاطلاع على كافة التفاصيل وتقديم الطلب من خلال الرابط الالكتروني التالي:

https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=601770

وأشارت الوزارة إلى أنه ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-6-2025، كما يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.