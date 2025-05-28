أورنج الأردن تعلن عن تحديث حزم تجوال مخفّضة للحجاج في السعودية مع إنترنت غير محدود و5G

وطنا اليوم:انطلاقاً من حرصها المستمر على تلبية احتياجات الحجّاج الأردنيين في المملكة العربية السعودية، أعلنت أورنج الأردن عن تحديث حزم التجوال من خلال طرح مجموعة من العروض المتنوعة والخصومات الحصرية على حزم المسافر إلى السعودية، مما يتيح للحجاج البقاء على تواصل دائم مع عائلاتهم أثناء تجوالهم في المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج.

يشمل عرض “المسافر إلى السعودية” للتجوال أربع حزم مختلفة، مما يمنح الزبائن مرونة أكبر في اختيار الحزمة التي تناسب احتياجاتهم أثناء تجوالهم في السعودية، سواء من حيث مدة الاستخدام أو حجم البيانات والدقائق المتاحة. كما تم تخفيض سعر الحزمة الأسبوعية التي تشمل إنترنت غير محدود و150 دقيقة اتصال بنسبة 25%، لتصبح متاحة مقابل 15 ديناراً أردنياً فقط بدلاً من 20 ديناراً. كما تم توفير حزمة جديدة صالحة لمدة أسبوعين، تشمل إنترنت غير محدود و250 دقيقة اتصال، بسعر 20 ديناراً أردنياً فقط، وذلك لضمان تغطية كامل فترة رحلة الحجاج وتوفير تجربة تواصل مريحة وسلسة خلال أدائهم للمناسك.

وتنفرد أورنج بكونها المشغل المحلي الوحيد الذي يوفر إنترنت غير محدود فعلياً أثناء التجوال في السعودية، مع دعم تقنية الجيل الخامس (5G) عبر شبكتي “STC” و “موبايلي”، مما يعزز من سرعة وجودة الاتصال سواء في المكالمات أو استخدام البيانات، ويتوفر هذا العرض من 22 أيار 2025 ولغاية 11 حزيران 2025، ليغطي فترة موسم الحج وعيد الأضحى بشكل كامل، ويمنح الزبائن فرصة الاستفادة من هذه المزايا الحصرية خلال رحلتهم.

وأعربت أورنج الأردن على حرصها المستمر على منح مشتركيها حزم اتصال مميزة أثناء المواسم والمناسبات المختلفة، مبينة أن موسم الحج من أكثر المواسم أهمية للتجوال، لذا قمنا بتحديث حزم “المسافر إلى السعودية” لتكون أكثر مرونة وتنوعاً، مؤكدة بذلك استمراريتها في تصميم عروض بمزايا استثنائية تلبي طموحات ورغبات زبائنها، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة لهم ويبقيها دائماً خياراً مفضلاً لديهم.

وتتوفر حزم التجوال لجميع زبائن أورنج الأردن المسافرين إلى السعودية، ويمكن الاشتراك بها خلال الاتصال على #777* أو #966* ونقاط البيع الرسمية، ومركز الاتصال، وتطبيق Max it وjood وغيرها.

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https://internationalandroaming.orange.jo/ar/saudi-passenger