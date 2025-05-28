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الملك يستقبل أعضاء من الكونغرس الأميركي

28 مايو 2025
الملك يستقبل أعضاء من الكونغرس الأميركي

وطنا اليوم:استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، أعضاء من الكونغرس الأميركي في لقاءين منفصلين.
فقد التقى جلالة الملك عضو مجلس الشيوخ السيناتور جاكي روزين، كما التقى جلالته أعضاء مجلس النواب مايك لولر، ومايكل ماكول، وشيلا شيرفيلوس ماكورميك.
وتناول اللقاءان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتعميق التعاون الاقتصادي بينهما، وضرورة دعم اقتصاد المملكة لأهمية ذلك في تثبيت الاستقرار بشكل شمولي في المنطقة.
كما تم التأكيد على أهمية لقاءات جلالة الملك مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، وحرص أعضاء الكونغرس على زيارة الأردن بشكل دوري لتوسيع التعاون بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.
وأشار جلالة الملك إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، إذ تم بحث أبرز مستجدات الإقليم، لا سيما ضرورة خفض التصعيد في الضفة الغربية، وأهمية وقف الحرب على غزة بدءا بوقف إطلاق النار، فضلا عن تكثيف الجهود؛ لضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك علاء البطاينة.


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