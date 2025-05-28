33 حافلة لتفويج الحجاج الأردنيين إلى مكة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عن تفويج 1500 حاج أردني من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة صباح الأربعاء، بواسطة 33 حافلة مخصصة لنقل الحجاج الأردنيين، إلى جانب 20 حافلة أخرى لحجاج فلسطينيي الـ48، وذلك ضمن خطة الوزارة لموسم الحج.

وأكدت الوزارة في تصريح أن عملية تفويج حجاج البر الأردنيين ستُستكمل يوم الخميس، بحسب الجدول الزمني المعتمد من قبل الوزارة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وأشارت إلى أن جميع الترتيبات اللوجستية تسير بسلاسة، وأن كوادر الوزارة تتابع عن كثب عملية وصول الحجاج تباعاً إلى مكة المكرمة.

ويبلغ عدد حجاج الأردن للموسم الحالي 8 آلاف حاج وحاجة، إلى جانب 4,500 حاج فلسطيني من مسلمي عام 1948، ترافقهم بعثة للإرشاد والرعاية، تضم مرشدين وإداريين وكادرًا طبيًا وإعلاميًا

ودعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة جميع الحجاج إلى الالتزام بالتعليمات ومراعاة إرشادات المسؤولين عن السكن والمرافقة، مؤكدا وجود خطة لتفويج الحجاج خلال أداء المناسك تجنبا لحرارة الشمس والازدحام، حيث ستكون التنقلات في أوقات مدروسة بعناية.