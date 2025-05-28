نقص التمويل يجبر مفوضية اللاجئين على تقليص المساعدات في الأردن

وطنا اليوم:قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) إنها ستضطر إلى تقليص برامجها وخدماتها الحيوية بسبب انخفاض التمويل المخصص لعملياتها الإنسانية في الأردن، مشيرة إلى أن إجمالي المساهمات المسجلة حتى نيسان بلغ 82.7 مليون دولار.

وأضافت مفوضية اللاجئين ، أنها وزعت 2.8 مليون دولار كمساعدات لتلبية الاحتياجات الأساسية، استفادت منها نحو 17,000 أسرة في المجتمعات المحلية، مشيرة إلى أن عدد الأسر التي تتلقى المساعدة قد يتغير في الأشهر المقبلة تبعا للتمويل.

وأشارت إلى أن نحو 22,800 أسرة تلقت مساعدات نقدية ربع سنوية في مخيمي الأزرق والزعتري، مؤكدة أنها تواجه خطر خفض مساعداتها لتلبية الاحتياجات الأساسية إلى 14,000 أسرة في الربع الثاني بسبب انخفاض التمويل.

ولفتت إلى أنها سهلت إحالة نحو 1,400 لاجئ من مخيمي الأزرق والزعتري لتلقي المساعدة الصحية الحيوية، مثل غسيل الكلى، والرعاية الطارئة للولادة وحديثي الولادة.

وبينت أن شهر نيسان شهد عودة نحو 10,500 لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية من الأردن إلى سوريا، بزيادة تجاوزت 60% مقارنة بشهر آذار، الذي شهد عودة نحو 6,500 لاجئ.

وبلغ عدد اللاجئين العائدين طوعًا من الأردن إلى سوريا، منذ 8 كانون الأول 2024 وحتى 10 أيار 2025، نحو 65,680 لاجئًا، وذلك بحسب آخر إحصائية صادرة عن المفوضية.

وأشارت المفوضية إلى أنها أكملت خلال شهر نيسان مشروع النقل التجريبي، الذي استمر ثلاثة أشهر، ووفر الدعم لأكثر من 1,700 لاجئ أعربوا عن نيتهم في العودة طوعًا إلى سوريا، مبينة أنها ستنتقل الآن إلى ترتيبات طويلة الأجل لخدمات الحافلات، كما نقلت نحو 400 لاجئ يرغبون في العودة إلى سوريا من المخيمات والمجتمعات المحلية.

وبينت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها أعادت توطين 86 لاجئًا غادروا الأردن خلال الشهر ذاته