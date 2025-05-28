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الخرابشة: نستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز ونعمل على حفر 145 بئرا مع حلول 2030

28 مايو 2025
الخرابشة: نستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز ونعمل على حفر 145 بئرا مع حلول 2030

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الأربعاء، إن الوزارة تستخرج 55 مليون متر مكعب من الغاز، وتعمل على حفر 145 بئرا مع حلول 2030.
وأضاف الخرابشة، خلال اجتماعه مع اللجنة النيابية المشتركة لمناقشة مستجدات رؤية التحديث الاقتصادي للحكومة، أن الوزارة تسعى للوصول إلى 418 مليون متر مكعب سنويا من الغاز في العام 2030.
وفي سياق متصل أكد الخرابشة أن الوزارة عملت ضمن رؤية التحديث الاقتصادي في العام 2024 على 50 أولوية وهي قابلة للزيادة مع كل عام، مبينا أنه تم إنجاز 16 أولوية منها خلال نفس العام.
وبين أن الوزارة تعمل في عام 2025 على 37 أولوية ، مشيرا إلى أن ملف الطاقة تضمن 18 لواء نفذ منها 11، ويتم إكمال العمل على 7 أولويات.
وتحدث عن أن أهم المشاريع التي تم العمل عليها، هو إيصال الغاز الطبيعي لعدد من المدن الصناعية، مشيرا إلى أن العمل جار لإيصالها للموقر وغيرها كطاقة بديلة أقل كلفة للصناعة.
وعن سفينة الغاز العائمة في العقبة أشار وزير الطاقة والثروة المعدنية إلى انتهاء عمل السفينة ومغادرتها الميناء في 4 حزيران المقبل.


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