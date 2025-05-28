بالصور … كرنفال احتفالي بهيج في عمان الأهلية بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:لم يكن مجرد احتفال تقليدي تُلقى فيه الكلمات والخطب الرنّانة ، بل كان تجسيداً فعلياً لحب الوطن يعجّ بالحركة والنشاط والسعادة الحقيقية عبر الفعاليات المتعددة بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلب كل أردني وكل أردنية.

وجامعة عمان الاهلية وبتوجيهات إدارتها العليا ورئاستها ومشاركة عمادة شؤون الطلبة فيها وكافة كلياتها واساتذتها وإدارييها وطلبتها ،يساعدها في ذلك تميّز مرافقها وتجهيزاتها الحديثة ومنها مجمع ىالارينا ، تخرج وكعادتها دوما بفعالياتها الاحتفالية الوطنية بتميّز كبير وبتعبير صادق عن محبة الوطن وقائد الوطن .

إنها عمان الأهلية … وهكذا تحتفل !!

فقد احتفلت الجامعة في أجواء يملؤها الفرح والسرور بعيد الاستقلال التاسع والسبعون، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، ومساعد الرئيس، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع غفير من طلبة الجامعة.

وتخلل الحفل استعراض مميّز قدمته فرقة كشافة الفحيص، تضمن عزف السلام الملكي ومجموعة من المعزوفات الوطنية التي جسدت روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية.

وفي كلمته خلال الافتتاح، عبّر رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور ساري حمدان، عن فخره واعتزازه بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، مؤكدًا أن الاستقلال ليس مجرد ذكرى عابرة، بل محطة متجددة لتجديد العهد مع الوطن واستلهام معاني التضحية والبناء التي جسّدها الآباء المؤسسون.

كما اشتمل الحفل على فقرات فنية متنوعة، قدمها كورال الجامعة، حيث قدموا أغانٍ وطنية تعبّر عن الفخر والاعتزاز بالوطن.

وشهدت الفعالية أيضاً تنظيم بازار في مجمع الأرينا الرياضي بمشاركة عدد من الشركات المحلية، عُرضت خلاله منتجات حرفية وغذائية وأعمال يدوية، ولاقى البازار إقبالاً واسعاً من الطلبة والزوار، وشكّل فرصة لتعزيز دعم المنتج المحلي وتشجيع ريادة الأعمال.

*** رابط فيديو لمشاهدة فقرات من الحفل :

https://www.facebook.com/share/r/15gfk85MRx/?mibextid=wwXIfr