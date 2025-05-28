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المهندسين تشيد باقرار الحكومة نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين

28 مايو 2025
المهندسين تشيد باقرار الحكومة نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين

وطنا اليوم – أشاد نقيب المهندسين  المهندس عبدالله غوشة بقرار مجلس الوزراء الموافقة على نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين لسنة 2025.
وقال غوشة ان النظام سيعزز جهود النقابة في رفع المستوى المهني للمهندسين المنتسبين إليها وتطوير قدراتهم بتدريبهم وتوفير فرص التأهيل المستمر لهم.
كما يهدف النظام الى زيادة القدرة التنافسية للمهندس الأردني في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي بما ينسجم مع نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين العرب المعتمد من قبل اتحاد المهندسين العرب.
ومن جانبه قال رئيس الهيئة العربية للتأهيل والاعتماد المهني م.رائد الشوربجي أنه بموجب النظام سيتم إنشاء سجل الاعتماد المهني للمهندسين في نقابة المهندسين توثق فيه الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية ومراتب الاعتماد المهني وبيان المتطلبات والمسؤوليات لكل مرتبة من المراتب.
وأوضح أن النظام ينسجم مع نظام التأهيل والاعتماد المهني للمهندسين العرب المعتمد من قبل اتحاد المهندسين العرب.
وبين أنه بموجب النظام سيتم إنشاء سجل الاعتماد المهني للمهندسين في نقابة المهندسين توثق فيه الشهادات والمؤهلات العلمية والخبرات المهنية والعملية ومراتب الاعتماد المهني وبيان المتطلبات والمسؤوليات لكل مرتبة من المراتب.


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