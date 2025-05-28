وزير النقل السوري : نرحب بالاستثمارات الأردنية بقطاع النقل واللوجستيات

وطنا اليوم: أكد وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، أن بلاده ترحب بالاستثمارات الأردنية المباشرة بقطاع النقل واللوجستيات، وتحديث اسطول النقل الداخلي ومشروعات التاكسي التي تعمل على التطبيقات، إلى جانب الفحص الفني للمركبات.

وشدد الدكتور بدر خلال لقائه بمقر الوزارة بالعاصمة دمشق الوفد الاقتصادي الأردني الذي يزور سوريا حاليا، إلى أن بلاده تسعى للاستفادة من التجربة الأردنية بعمليات نقل البضائع من خلال منصة الكترونية موحدة، مبينا ان احدى الشركات الأردنية قدمت ورش تدريبية لفرق الوزارة بهذا الخصوص.

وبين أن الموانئ السورية جاهزة لنقل البضائع والحاويات العابرة الأراضي السورية باتجاه المملكة، مؤكدا أهمية احياء الدراسات السابقة التي شددت على ضرورة تحرير حركة النقل الثلاثي بين الأردن وسوريا ولبنان، علاوة للعودة لدفتر المرور الموحد، واتفاقية التأمين الموحد.

ولفت إلى أن اللجنة الفنية المشتركة للنقل البري ستناقش خلال اجتماعها القريب مجمل كل الملفات ذات الصلة بقطاع النقل وبما يسهم في معالجة العقبات والتحديات والقضايا الفنية ويعزز حركة نقل البضائع والافراد بالاتجاهين.

وأكد الدكتور بدر أهمية الشراكة بين الأردن وسوريا بقطاع النقل كونه عصب الحركة الاقتصادية، مشدداً على استعداد الحكومة السورية لتذليل العقبات أمام حركة الشحن والترانزيت، بما يخدم مصالح الجانبين ويعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وعبر الدكتور بدر عن تقديره للموقف الأردني الذي دعم استضافة اللاجئين السوريين الذين غادروا بلادهم، مؤكدا “أن هذا موقف نقدره للأردن، ملكا وشعبا وحكومة، على تحمله عبء الاستضافة”.

بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، أن القطاع الخاص الأردني حريص على التشاركية مع الشقيقة سوريا بالمرحلة الحالية ومعالجة القضايا والملفات التي تقف عائقا في طريق تسهيل عمليات نقل البضائع بين البلدين، ولا سيما المتصلة بقطاع النقل الذي يعتبر شريان حقيقي لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار العين الحاج توفيق الذي يرأس الوفد الاقتصادي، أن القطاع الخاص الأردني يضع كل خبراته أمام تصرف الجانب السوري ولا سيما المتعلقة بالنقل البري والسياحي والتخليص ونقل البضائع وتجارة الترانزيت وعمليات التدريب الفني، لافتا للتطورات الكبيرة التي طالت قطاع النقل بالمملكة.

وأكد أن غرفة تجارة الأردن وبصفتها المظلة القانونية لقطاع التجارة والخدمات ترغب بتطوير العلاقة الأردنية السورية بقطاع النقل، وبما يسهم في تعزيز ودعم تجارة الأردن الخارجية للأسواق الأوروبية وتركيا عبر الأراضي السورية.

وجرى خلال اللقاء الذي شارك فيه نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة، ورئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بمجال النقل بين البلدين، وتسهيل حركة المستوردات الأردنية عبر الأراضي السورية.

وطرح أعضاء الوفد المشاركين باللقاء العديد من القضايا المتعلقة بتفعيل دور النقل كرافعة للتبادل التجاري والاستثماري وخفض الكلف، ومنها النقل البري والطيران والسياحي والسككي، وتوحيد الرسوم على الشاحنات وتسهيل إجراءات العبور على المعابر الحدودية وتطويرها.

كما تم طرح اقتراح بتشكيل لجنة فنية قطاعية مشتركة من غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية ترفع توصياتها للجان الفنية الحكومية التي تدرس الملفات والقضايا المتعلقة بقطاع النقل في البلدين والعمل كفريق واحد.

وحضر اللقاء من الجانب الأردني كذلك النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وممثل قطاع الأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية بالغرفة همام حبنكة، وعضوا مجلس إدارة غرفة تجارة عمان بهجت حمدان وخطاب البناء ومعاون وزير النقل السوري محمد رحال.

يذكر أن زيارة الوفد الاقتصادي الأردني إلى سوريا والذي يمثل القطاع التجاري والخدمي، تنظمها غرفة تجارة الأردن بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة الأردنية بالعاصمة دمشق.