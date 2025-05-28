الصحة: شح عالمي في إبرة هرمون النمو وتوريدها جارٍ للمستشفيات

وطنا اليوم:قالت مدير مديرية المشتريات والتزويد في وزارة الصحة الدكتورة ريم الهباهبه، إن هناك شح عالمي بموضوع إبرة هرمون النمو.

وأشارت الهباهبة في حديثها لإذاعة الأمن العام الاربعاء، إلى ان العديد من الملاحظات وردت حول نقص هذه الإبر في بعض المستشفيات، مبينة أنه وبتوجيهات من وزير الصحة تم توفير الأدوية واتخاذ جميع الإجراءات لضمان عدم انقطاعها.

وأضافت إلى أن هناك تواصل يومي مع كافة الإطراف ( دائرة المشتريات الحكومية ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، والشركة المصنعة ) حيث تم توريد المادة وتحتاج الآن إلى إجراءات استلام، مشيرة إلى أنه سيتم اليوم التواصل مع مستشفى السلط وسيتم صرف إبرة هرمون النمو .

وبينت أن آلية التواصل مع المستشفيات تكون من خلال نظام الكتروني لجميع المستشفيات وجميع مسؤولي الصيدليات في المديريات ومستشفيات الصحة حيث يتم التواصل وإعلامهم أولا بأول بالأدوية التي يتم توفيرها