بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الصحة: شح عالمي في إبرة هرمون النمو وتوريدها جارٍ للمستشفيات

دقيقة واحدة ago
الصحة: شح عالمي في إبرة هرمون النمو وتوريدها جارٍ للمستشفيات

وطنا اليوم:قالت مدير مديرية المشتريات والتزويد في وزارة الصحة الدكتورة ريم الهباهبه، إن هناك شح عالمي بموضوع إبرة هرمون النمو.
وأشارت الهباهبة في حديثها لإذاعة الأمن العام الاربعاء، إلى ان العديد من الملاحظات وردت حول نقص هذه الإبر في بعض المستشفيات، مبينة أنه وبتوجيهات من وزير الصحة تم توفير الأدوية واتخاذ جميع الإجراءات لضمان عدم انقطاعها.
وأضافت إلى أن هناك تواصل يومي مع كافة الإطراف ( دائرة المشتريات الحكومية ، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، والشركة المصنعة ) حيث تم توريد المادة وتحتاج الآن إلى إجراءات استلام، مشيرة إلى أنه سيتم اليوم التواصل مع مستشفى السلط وسيتم صرف إبرة هرمون النمو .
وبينت أن آلية التواصل مع المستشفيات تكون من خلال نظام الكتروني لجميع المستشفيات وجميع مسؤولي الصيدليات في المديريات ومستشفيات الصحة حيث يتم التواصل وإعلامهم أولا بأول بالأدوية التي يتم توفيرها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:09

وفيات الأربعاء 28-5-2025

11:53

عطلة عيد الأضحى من صباح الخميس حتى مساء الثلاثاء

11:41

مختصون: التعديل الجديد لقانون حبس المدين يضمن حقوق الدائن وصون كرامة المدين

11:35

العيسوي يودع بعثة حج المكرمة الملكية لأسر الشهداء والمصابين العسكريين

11:32

ولي العهد ينشر صورًا خلال تصويره لوثائقي نشمي

11:24

أثناء نومه وبدم بارد.. الاحتلال يعدم شابا فلسطينيا بـ4 رصاصات في قلقيلية

10:55

كاتس: سلاح الجو استهدف مواقع للحوثيين في مطار صنعاء

10:38

الشوارع الزراعية بالشونة الجنوبية.. معاناة يومية للسكان يفاقمها غياب الحلول

10:30

اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي

10:26

ضبط 4 أطنان من الحطب في جرش وتحويل المعتدين للجهات المختصة

10:21

وفد أردني يبحث مع سوريا آفاق التعاون في مجال الطاقة

10:16

مقابلة لزاهي حواس تثير جدلاً بين المصريين

وفيات
وفيات الأربعاء 28-5-2025البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-5-2025وفيات الاثنين 26-5-2025وفيات الأحد 25-5-2025