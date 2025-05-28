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عطلة عيد الأضحى من صباح الخميس حتى مساء الثلاثاء

28 ثانية ago
عطلة عيد الأضحى من صباح الخميس حتى مساء الثلاثاء

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، بلاغا رسميا حدد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من صباح الخميس 5 حزيران 2025م وحتى مساء الثلاثاء 10 حزيران.
ونص البلاغ على أن تعطل جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة خلال الفترة المحددة أعلاه.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


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