بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

كاتس: سلاح الجو استهدف مواقع للحوثيين في مطار صنعاء

23 ثانية ago
كاتس: سلاح الجو استهدف مواقع للحوثيين في مطار صنعاء

وطنا اليوم:قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو يهاجم مواقع في اليمن الآن.
من جهتها قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله إن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار صنعاء الدولي.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس:
سلاح الجو الإسرائيلي قصف قبل قليل أهدافا في صنعاء.
سلاح الجو استهدف مواقع لجماعة الحوثي في مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك.
الغارات على اليمن رسالة واضحة واستمرار لسياستنا بأن من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنا كبيرا.
المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة ومطار صنعاء سيدمر مرة بعد مرة.
سندمر المنشآت الاستراتيجية التابعة لجماعة الحوثي ومن يدعمها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:38

الشوارع الزراعية بالشونة الجنوبية.. معاناة يومية للسكان يفاقمها غياب الحلول

10:30

اتفاقية تمويل بين بنك الإسكان وبنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 10 مليون دولار أمريكي

10:26

ضبط 4 أطنان من الحطب في جرش وتحويل المعتدين للجهات المختصة

10:21

وفد أردني يبحث مع سوريا آفاق التعاون في مجال الطاقة

10:16

مقابلة لزاهي حواس تثير جدلاً بين المصريين

10:09

اللعب بالنار والحرب العالمية الثالثة يفجران سجالا بين ترامب ومدفيديف

09:58

صورة من غزة أشعلت غضباً وتصدرت الترند

09:47

تقرير: إسرائيل تستعد لضرب إيران بشكل منفرد

09:37

طمأنة .. مشروع مجتمعي لبناء الوعي والدعم النفسي الاجتماعي

09:26

الجغبير بمشاركة القائم بالأعمال الأردني يفتتحان الجناح الاردني في المعرض الدولي للبناء في دمشق

09:22

أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم

09:17

إدارة ترامب توقف تأشيرات الطلاب لفحص حساباتهم على مواقع التواصل

وفيات
البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-5-2025وفيات الاثنين 26-5-2025وفيات الأحد 25-5-2025وفيات الجمعة 23-5-2025