كاتس: سلاح الجو استهدف مواقع للحوثيين في مطار صنعاء

وطنا اليوم:قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو يهاجم مواقع في اليمن الآن.

من جهتها قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله إن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار صنعاء الدولي.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس:

سلاح الجو الإسرائيلي قصف قبل قليل أهدافا في صنعاء.

سلاح الجو استهدف مواقع لجماعة الحوثي في مطار صنعاء ودمر آخر طائرة هناك.

الغارات على اليمن رسالة واضحة واستمرار لسياستنا بأن من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنا كبيرا.

المطارات والموانئ في اليمن ستتعرض لضربات شديدة ومطار صنعاء سيدمر مرة بعد مرة.

سندمر المنشآت الاستراتيجية التابعة لجماعة الحوثي ومن يدعمها.