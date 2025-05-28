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أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم

36 ثانية ago
أجواء معتدلة في أغلب المناطق اليوم

وطنا اليوم:يطرأ الأربعاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في الشمال والوسط، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار مع هبات قوية أحياناً في شرق المملكة تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان، ما بين 25 – 12 درجة مئوية، وفي غرب عمان 23 – 10، وفي المرتفعات الشمالية 20 – 9, وفي مرتفعات الشراة 21 – 8, وفي مناطق البادية 30 – 14, وفي مناطق السهول 25 – 12, وفي الأغوار الشمالية 32 – 18, وفي الأغوار الجنوبية 34 – 20, وفي البحر الميت 33 – 19، وفي خليج العقبة 34 – 20 درجة مئوية.
وبحسب تقرير ادارة الارصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الطقس لطيفا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تثير الغبار في مناطق البادية.
كما ويطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلًا في أغلب المناطق، مع بقائه حارا نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
كما يطرأ السبت، ارتفاع آخر على درجات الحرارة، لتسجل اعلى من معدلاتها العامة بقليل، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية تنشط أحيانا تتحول بعد الظهر إلى جنوبية غربية.


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