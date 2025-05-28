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الشرع يعلن من حلب بدء معركة البناء والتنمية

11 ثانية ago
الشرع يعلن من حلب بدء معركة البناء والتنمية

وطنا اليوم:قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن تحرير مدينة حلب كان مفتاح النصر في الحرب لتحرير سوريا.
وأضاف الشرع خلال مشاركته أمس الثلاثاء في فعالية “حلب مفتاح النصر” أن الحرب ضد الطغاة انتهت، وأن معركة البناء والتنمية قد بدأت.
أضاف الشرع في كلمته “دعونا نستثمر الفرصة السانحة ونأخذ واجبنا بحقّه”.
وتابع “ليكن شعارنا كما رفعناه من قبل، لا نريح ولا نستريح حتى نعيد بناء سوريا من جديد ونباهي بها العالم أجمع”.
ودعا السوريين إلى العمل بجد والنهوض بالمجتمع ضد الفقر، كما شدد على ضرورة استثمار هذه المرحلة لتحقيق مستقبل مزدهر لإعادة بناء سوريا من جديد.
وقال الشرع إن دعم الأشقاء والأصدقاء ورفع العقوبات عن سوريا ليس من قبيل المجاملة السياسية، بل استحقه السوريون من العالم لما بذلوه من تضحيات.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات عن سوريا، ولاحقا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مماثلا، في خطوة لقيت ترحيبا من سوريا والدول العربية.
وانطلقت المرحلة الحاسمة من الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد أواخر العام الماضي من ريف حلب وتكللت بدخول قوات “ردع العدوان” التابعة للمعارضة المسلحة حينها العاصمة دمشق في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.


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