الأمن : العثور على الطفلين المتغيبان منزل ذويهما في العاصمة

وطنا اليوم:عثرت إحدى الدوريات العاملة ضمن اختصاص العاصمة عمّان على طفلين متغيبان عن منزل ذويهما، وفق مديرية الأمن العام الأربعاء.

قال الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي في بيان صحفي، إن إحدى الدوريات العاملة ضمن اختصاص العاصمة تمكنت من العثور على الطفلين المتغيبان عن منزلهما وهما بصحة جيدة ولم يتعرضا لأي أذى يذكر وسيتم تسليمهما لذويهما وفق الإجراءات المتبعة.