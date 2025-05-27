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الملك ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون

33 ثانية ago
الملك ورئيس وزراء كندا يبحثان هاتفيا سبل تعزيز التعاون

وطنا اليوم:بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في شتى المجالات.
وهنأ جلالته رئيس وزراء كندا بمنصبه، متمنيا له التوفيق في مهامه، وللشعب الكندي الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
وأكد جلالة الملك حرص الأردن على توطيد علاقات الصداقة التاريخية مع كندا.
وتناول الاتصال المستجدات الإقليمية، خاصة التطورات في غزة والضفة الغربية، والأوضاع في سوريا.


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