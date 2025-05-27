الشخاترة تتفقد مدارس قصبة المفرق وتوعز بصيانة وتحسين عدد منها

وطنا اليوم:تفقدت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة اليوم الثلاثاء عددا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق.

وتأتي جولة الشخاترة التي رافقها خلالها فريقا من إدارة الأبنية والمشاريع الدولية ومدير التربية والتعليم لقصبة المفرق، في سياق الاطلاع على الواقع التربوي للمدارس، حيث شملت:

حي الملك عبدالله الأساسية للبنين، والحباب بن المنذر الأساسية للبنات، وحسان بن ثابت الأساسية للبنات، وحي نوارة الأساسية المختلطة.

وأوعزت الشخاترة خلال زيارتها مدرسة حي الملك عبدالله الأساسية للبنين، بالسير الفوري باستئجار مبنى بديل للمبنى الحالي، مؤكدة عزم الوزارة شراء قطعة أرض وإنشاء مبنى للمدرسة.

كما أوعزت خلال تفقدها مبنى مدرسة الحباب بن المنذر الأساسية للبنين للقيام بأعمال الصيانة الكاملة للمدرسة، وتزويد مختبر الحاسوب بأجهزة حديثة،

وفي مدرسة حي نوارة الأساسية المختلطه؛ أوعزت الشخاترة بسرعة العمل على إجراء الصيانة اللازمة للمدرسة، وتسوية الساحة الخارجية.

وأوعزت خلال زيارتها لمدرسة حسان بن ثابت الأساسية للبنات بعمل الصيانة اللازمة للمدرسة.

وجالت الشخاترة في مرافق المدارس التي زارتها من غرف صفية ومختبرات ومشاغل وساحات، مستمعة لملاحظات واستفسارات الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة، مؤكدة سعي الوزارة لتلبية احتياجاتها وفق الأولويات ، ومعربة عن شكرها للإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات على جهودهم لخدمة أبنائنا الطلبة.

كما زارت الشخاترة مبنى مديرية التربية والتعليم للواء قصبة المفرق، وتجولت في أقسام ومرافق المديرية.