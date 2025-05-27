بدعوة من هيئة تنشيط السياحة وفد إعلامي إسباني يزور الأردن لتعزيز حضوره على خريطة السياحة الأوروبية

وطنا اليوم: بدعوة من هيئة تنشيط السياحة، يزور حاليا وفد إعلامي من كبرى وسائل الإعلام الإسبانية المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن جولة صحفية نُظّمت خلال الفترة من 26 إلى 31 أيار الجاري، بهدف الترويج للأردن كوجهة سياحية عالمية متميزة، وتعزيز حضوره على خارطة السياحة الأوروبية.

وضمّ الوفد ممثلين عن مؤسسات إعلامية بارزة في اسبانيا ،حيث استهل الوفد زيارته بلقاء مع مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، ونائب المدير العام السيد وائل الروسان، كما التقى الوفد الاعلامي رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان العين ميشيل نزال، والأمين العام لوزارة السياحة والآثار السيد فادي بلعاوي. وتم خلال اللقاءات بحث آفاق التعاون السياحي مع السوق الإسبانية، وسبل تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين.

وشملت الجولة زيارة معالم بارزة في العاصمة عمّان، من بينها المدرج الروماني ووسط البلد ومتحف الأردن، إضافة إلى جولة في جبل القلعة برفقة السفير الإسباني في عمّان ميغيل دي لوكاس غونزاليس، حيث جرى الحديث عن عمق العلاقات الأردنية الإسبانية.

و زار الوفد محافظة عجلون، حيث اطلع على قلعة عجلون الأثرية وتجربة تلفريك عجلون، قبل أن ينتقل إلى مدينة جرش الأثرية ويتجول بين معالمها الشهيرة، ليعود لاحقاً إلى العاصمة عمّان حيث التقى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني.

ويواصل الوفد جولته خلال الأيام المقبلة بزيارة مدينة البترا، إحدى عجائب الدنيا السبع، ومدينة العقبة على البحر الأحمر،ولقاء المسؤولين فيها للاطلاع على المقومات السياحية المتميزة في جنوب المملكة، وتوثيق التجربة الأردنية عبر تقارير ومواد إعلامية تُنشر في كبرى المنصات الإسبانية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود هيئة تنشيط السياحة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة مفضلة للسياح الأوروبيين، عبر تمكين الإعلاميين من نقل صورة واقعية عن تنوع التجربة الأردنية وثرائها التاريخي والثقافي والطبيعي.

وقال الدكتور عبد الرزاق عربيات خلال اللقاء:

“نُولي السوق الإسباني أهمية كبيرة ضمن استراتيجيتنا التسويقية، نظراً لما يتمتع به من اهتمام متزايد بالسياحة ، وهي عناصر يتميز بها الأردن بشكل فريد. ونعمل على تعزيز حضور المملكة في الإعلام الإسباني من خلال هذه الزيارات النوعية التي تساهم في بناء صورة حية ومباشرة عن التجربة الأردنية.”