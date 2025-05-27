مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يستطلع مقترحات وملاحظات متلقي خدمة عدد من مديريات المؤسسة

وطنا اليوم:استطلع مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات خلال لقاء متلقي خدمة المؤسسة -مديريتي الدواء والمختبرات ووحدة التصنيف الأولي، مقترحات متلقي الخدمة بهدف الوقوف على ملاحظاتهم والاستجابة لها وفق إطار تشاركي للارتقاء بالخدمات المقدمة نحو أعلى مستويات الكفاءة والجودة.

وفي معرض نقاشه مع متلقي الخدمة أصدر مهيدات جملة من التوصيات التي من شأنها تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات، ما يسهم في تعزيز الأمن الدوائي، موجزًا أبرز الإنجازات التي تحققت لدعم القطاع الدوائي وتعزيز مكانة الأردن الريادية في مجال الأدوية وتعزيز الاستثمار كاستحداث جملة من الإجراءات التطويرية الفنية والإدارية ، وتطوير واستحداث منظومة التشريعات القانونية المتخصصة والأسس والتعليمات، وأتمتة الخدمات، وتعزيز الموارد البشرية، وتكثيف عمل اللجان الفنية المختصة وغيرها من التطورات.

وأكد مهيدات أن المؤسسة كجهة رقابية مرجعية متميزة تتمتع بنظام رقابي وتنظيمي متقدم وفق أعلى المعايير العالمية وحاصلة على عدة جوائز تميز وطنيًا وعربيًا وعلى اعتمادات دولية، تطبق أفضل المعايير الرقابية والتنظيمية المعتمدة عالميًا لخدمة القطاع وتوفير أصناف دوائية منافسة تحظى بسمعة ومكانة مميزة على مستوى العالم من حيث تحقيق أعلى معايير المأمونية والفعالية والجودة.

هذا ويمثل اللقاء الدوري الذي ركز على الانفتاح والنقاش والتفاعل مع متلقي الخدمة والتفاعل مع آرائهم ومقترحاتهم، استمرار لسلسلة لقاءات متواصلة التي تعقد تباعًا مع متلقي الخدمة في مختلف مديريات المؤسسة بإشراف لجنة التخطيط والجودة، ووحدة إدارة الجودة، ومديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي، وبحضور المديرين والموظفين المعنيين