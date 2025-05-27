الجامعة الهاشمية تنظم ورشة متخصصة في التصوير الفوتوغرافي السني السريري

وطنا اليوم:عقدَ مركز الإعداد لسوق العمل في الجامعة الهاشمية، بالتعاون مع كلية طب الأسنان ومنصةTheory Y التعليمية ورشة متخصصة حول المهارات العملية في مجال التصوير السني السريري

واشاد الدكتور سلطان الزيود، مدير المركز بالتعاون البنّاء مع كلية طب الأسنان، ومؤكدًا على دور المركز في تمكين الطلبة من مختلف التخصصات وتزويدهم بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل داعيا إلى الاستفادة من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي يُقدمها المركز لصقل خبراتهم الأكاديمية والعملية.

وقال الأستاذ الدكتور زياد الدويري عميد كلية طب الاسنان أن التطور الملحوظ والمتسارع في تقنيات طب الأسنان يستدعى الحاجة إلى أدوات دقيقة تُعزز من جودة الرعاية الصحية المُقدمة؛ ويُعد التصوير الفوتوغرافي الطبي أحد هذه الأدوات المهمة، حيث يُستخدم بشكل واسع لتوثيق الحالات السريرية، ومتابعة تقدم العلاج، وتحليل النتائج، التسويق والتوعية المجتمعية فضلاً عن دوره في التعليم والبحث العلمي.

وأضاف الدكتور الدويري ان التصوير الفوتوغرافي مكن أطباء الأسنان من الحصول على سجل بصري دقيق لحالات المرضى كمرجع طبي و كوسيلة فعّالة للتواصل مع المرضى وشرح طبيعة الحالات والعلاجات المقترحة مؤكدا ان إتقان مهارات التصوير ومعرفة متطلباته التقنية والأخلاقية يُعد من أساسيات ممارسة طب الأسنان العصري، سواء على الصعيد السريري أو الأكاديمي أو المهني.

وتناولت الورشة مقارنة تفصيلية بين استخدام الهاتف المحمول والكاميرا الاحترافية في توثيق الحالات السنية. بالاضافة إلى نصائح عملية لتحسين جودة الصور التشخيصية باستخدام التقنيات الحديثة في التصوير الطبي.