حذف مواضيع من مادة اللغة الإنجليزية للصف الحادي عشر

وطنا اليوم:قررت وزارة التربية وبناء على توصية من المركز الوطني للمناهج حذف مواضيع من مادة اللغة الإنجليزية لطلبة الصف الحادي عشر / الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024 / 2025 ، وعدم إدراجها في الامتحانات ، واعتبارها مواضيع للتعلم الذاتي.

وجاء في التعميم الصادر عن المركز الوطني لتطوير المناهج أن محتوى التعلم الذاتي سيكون من: كتاب الطالب (Jordan High Note / grade 11 / semester 2) من الصفحات 48 إلى 63 ، وكتاب التمارين من الصفحات 36 إلى 43.

وأكد التعميم أن هذا المحتوى خاص فقط بطلبة العام الدراسي 2024 / 2025، بهدف تمكين الطلبة من استيعاب محتوى كتاباتهم المستمدة من الأطر العامة والخاصة، وذلك تمهيدًا لتخصيص فترة زمنية مناسبة للموضوع خلال الفصل الثاني من العام الدراسي المقبل 2025 / 2026.

وطلبت الوزارة تعميم هذه المعلومات على كافة المدارس والمعنيين للعمل بموجبه