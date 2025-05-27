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الجغبير : بحث تسهيل عبور الصادرات الأردنية الى اوروبا الشرقية ولبنان عبر سوريا

17 ثانية ago
الجغبير : بحث تسهيل عبور الصادرات الأردنية الى اوروبا الشرقية ولبنان عبر سوريا

وطنا اليوم:التقى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، خلال زيارة العاصمة السورية دمشق، الثلاثاء، مع وزير النقل السوري الدكتور يعرب بدر، بحضور مساعد الوزير محمد رحال.

وجرى خلال اللقاء بحث تسهيل مرور الشاحنات الأردنية المحملة بالصادرات الى اوروربا الشرقية ولبنان ترانزيت عبر الاراضي السورية، وكذلك الاستفادة من ميناء اللاذقية في تصدير المنتجات الاردنية الى بعض الدول.

واوضح الحغبير، انه تم خلال اللقاء، التطرق الى عدة مواضيع مثل دور القطاع الخاص الاردني في تطوير قطاع النقل في سوريا من خلال المشاركة في العطاءات الدولية التي سيتم طرحها من قبل وزارة النقل السورية، وكذلك أخر التطورات الخاصة بقناة البحرين التي تربط البحر الاحمر بالبحر الاببض المتوسط.

واضاف الجغبير خلال اللقاء، الذي حضره نائب رئيس غرفة صناعة الاردن هاني ابوحسان ونائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، وعضوي غرفة صناعة عمان الدكتور اياد ابوحلتم وعاهد الرحبي وعضو غرفة صناعة الاردن طاهر خالد، انه تم الاتفاق على ضرورة توحيد رسوم الشحن بين البلدين وتسهيل عبور الشاحنات السورية الى دول الخليج العربي عبر الاراضي الأردنية، وكذلك تأسيس المجلس الاعلى للتنسيق السوري الاردني الذي يتوقع ان يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات ومنها النقل، واعادة تفعيل الخط الحجازي للسكك الحديدية الذي يربط البلدين.


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