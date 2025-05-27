الحجازي الأردني يحتفل بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:احتفلت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني اليوم في مبنى المؤسسة الرئيس بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين للمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك برعاية وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني.

وجاء هذا الاحتفال تقديرًا للمنجزات الوطنية التي تحققت منذ الاستقلال واستذكارًا للدور التاريخي الذي لعبته المؤسسة في خدمة الوطن وتعزيز البنية التحتية لقطاع النقل والترويج لمواقع تاريخية سياحية .

وتخلل الحفل تكريم عدد من المدراء العامين السابقين، إضافة إلى الجهات المتعاونه مع المؤسسة من البلديات والأجهزة الأمنية، تقديرًا لجهودهم ودعمهم المتواصل في خدمة أهداف المؤسسة وتعزيز دورها المجتمعي والتنموي.

وأكدت الوزير التهتموني في كلمتها خلال الحفل على أهمية دور المؤسسة في الحفاظ على الإرث التاريخي للخط الحديدي الحجازي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الإدارة والعاملون فيها لتطوير خدماتها وتعزيز حضورها في منظومة النقل من تسيير رحلات ترفيهية سياحية .

من جانبه أكد مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني في كلمته على الثوابت الوطنية وان الاستقلال ليس مجرد ذكرا نحتفل بها بل هو مسؤولية نحملها جميعا وواجب وطني يدعونا إلى مواصلة العمل والعطاء من أجل رفعه هذا الوطن وازدهاره.

وأكد خليل على دورنا في خدمة هذا الوطن الغالي وحرصنا الدائم على تطوير خدماتنا والحفاظ على هذا الإرث التاريخي الذي يجسد على عمق العلاقة بين الماضي العريق والمستقبل الواعد.

وقال مدير عام مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني في نهاية كلمته حفظ الله الأردن، وأدام علينا نعمة الأمن والاستقرار تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.

كما أُقيمت خلال الحفل عروض فنية قدمتها فرق شعبية وتراثية أردنية، إلى جانب مشاركة موسيقات الأمن العام التي أضافة أجواء وطنية مميزة تفاعل معها الحضور.

واختُتم الحفل بجو من الاعتزاز والولاء، مجددين العهد والولاء والوفاء والانتماء للقيادة الهاشمية الحكيمة، ومؤكدين المضي قدمًا في مسيرة البناء والعطاء