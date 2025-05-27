أنشطة علمية ومجتمعية متميزة لطلبة صيدلة جامعة فيلادلفيا لتعزيز مهاراتهم وخدمة مجتمعهم

وطنا اليوم:نفذت كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا عددًا من الأنشطة العلمية والمجتمعية الهادفة، التي تعكس التزام الكلية بدورها في إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة علميًا وواعية مجتمعيًا.

حيث نظّم طلبة الكلية زيارة علمية وتدريبية إلى مركز العلاج بالخلايا الجذعية في الجامعة الأردنية، بإشراف رئيس قسم الصيدلة الدكتور محمد بيان، وهدفت الزيارة إلى إطلاع الطلبة على أحدث التطورات في مجال الخلايا الجذعية واستخداماتها العلاجية في الأردن، من خلال التفاعل المباشر مع المختصين والاستفادة من الخبرات العملية في المركز.

وتخللت الزيارة جلسات حوارية ونقاشات علمية بين الطلبة والمسؤولين في المركز، مما ساهم في توسيع مدارك الطلبة ورفع مستوى إدراكهم العلمي والبحثي، وربط الجانب النظري بالتطبيقات الواقعية في مجال المهن الصحية.

وفي سياق متصل، أطلق طلبة الكلية، ممثلين بـنادي فارماهارت الطلابي، حملة توعوية حول مخاطر التدخين، استهدفت فئات المجتمع المحلي بهدف نشر التوعية الصحية بمخاطر التدخين، وأبرزها الأمراض المزمنة، والسرطانات، وتأثيراته السلبية على البيئة والمجتمع.

وقد لاقت الحملة تفاعلًا إيجابيًا من قبل المجتمع، وعكست حرص الكلية على دعم المبادرات الصحية التي تساهم في رفع مستوى الوعي العام وتحسين جودة الحياة.

وفي ختام الأنشطة، أعربت كلية الصيدلة عن شكرها وتقديرها لإدارة مركز العلاج بالخلايا الجذعية ولجميع من ساهم في إنجاح الزيارة والحملة التوعوية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ أنشطة نوعية تُجسّد رسالة الجامعة في خدمة العلم والمجتمع.