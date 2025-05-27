بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

أنشطة علمية ومجتمعية متميزة لطلبة صيدلة جامعة فيلادلفيا لتعزيز مهاراتهم وخدمة مجتمعهم

دقيقة واحدة ago
أنشطة علمية ومجتمعية متميزة لطلبة صيدلة جامعة فيلادلفيا لتعزيز مهاراتهم وخدمة مجتمعهم

وطنا اليوم:نفذت كلية الصيدلة في جامعة فيلادلفيا عددًا من الأنشطة العلمية والمجتمعية الهادفة، التي تعكس التزام الكلية بدورها في إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة علميًا وواعية مجتمعيًا.
حيث نظّم طلبة الكلية زيارة علمية وتدريبية إلى مركز العلاج بالخلايا الجذعية في الجامعة الأردنية، بإشراف رئيس قسم الصيدلة الدكتور محمد بيان، وهدفت الزيارة إلى إطلاع الطلبة على أحدث التطورات في مجال الخلايا الجذعية واستخداماتها العلاجية في الأردن، من خلال التفاعل المباشر مع المختصين والاستفادة من الخبرات العملية في المركز.
وتخللت الزيارة جلسات حوارية ونقاشات علمية بين الطلبة والمسؤولين في المركز، مما ساهم في توسيع مدارك الطلبة ورفع مستوى إدراكهم العلمي والبحثي، وربط الجانب النظري بالتطبيقات الواقعية في مجال المهن الصحية.
وفي سياق متصل، أطلق طلبة الكلية، ممثلين بـنادي فارماهارت الطلابي، حملة توعوية حول مخاطر التدخين، استهدفت فئات المجتمع المحلي بهدف نشر التوعية الصحية بمخاطر التدخين، وأبرزها الأمراض المزمنة، والسرطانات، وتأثيراته السلبية على البيئة والمجتمع.
وقد لاقت الحملة تفاعلًا إيجابيًا من قبل المجتمع، وعكست حرص الكلية على دعم المبادرات الصحية التي تساهم في رفع مستوى الوعي العام وتحسين جودة الحياة.
وفي ختام الأنشطة، أعربت كلية الصيدلة عن شكرها وتقديرها لإدارة مركز العلاج بالخلايا الجذعية ولجميع من ساهم في إنجاح الزيارة والحملة التوعوية، مؤكدة استمرارها في تنفيذ أنشطة نوعية تُجسّد رسالة الجامعة في خدمة العلم والمجتمع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:14

رئيس الوزراء يعمم بإتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي

15:10

بنك الإسكان يحتفل بعيد استقلال المملكة التاسع والسبعين

15:01

العثور على جثة فتاة بالمفرق وتحويلها إلى الطب الشرعي

14:54

الضمان تدعو ضباط ارتباط المنشآت لتزويدها بأي تعديل يطرأ على أجور العاملين

14:29

79 شهيدا و163 جريح في غزة خلال ال24 ساعة الماضية

14:16

إدارة السير تشيد بالاحتفال بالمناسبات وتدعو لإزالة أي إضافة على المركبات

14:08

مصفاة البترول: مستعدون لتصدير الغاز والمشتقات النفطية إلى سوريا

14:02

4700 شركة وفرد استفادوا من قرار الحكومة لاستيراد رؤوس قاطرة

13:25

سليمان الخليلي ضمن قائمة أكثر 50 شخصية تأثيرًا في مجال الفوركس بالشرق الأوسط

13:03

رمضان الرواشدة يدعو إلى ملء الفراغ الإعلامي

12:58

الوفد الصناعي يلتقي مدير تنمية الصادرات في سوريا

12:54

كلية العمارة والتصميم في جامعة فيلادلفيا تنظم يومها العلمي تحت عنوان: التصميم بين الماضي والحاضر

وفيات
البقاء لله .. اياد الكركي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 27-5-2025وفيات الاثنين 26-5-2025وفيات الأحد 25-5-2025وفيات الجمعة 23-5-2025