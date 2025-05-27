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رئيس الوزراء يعمم بإتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي

14 ثانية ago
رئيس الوزراء يعمم بإتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بجائزة الأمير الحسين للعمل التطوعي

وطنا اليوم:عمم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أمس الاثنين على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، لإتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي على الرابط التالي:
(https://alhusseinvolunteeraward.jo).

ويهدف تعميم الموقع الإلكتروني إلى تمكين المستفيدين ومستخدمي الشبكات التابعة للمؤسسات الحكومية من تصفح الموقع والتقدم للجائزة والاستفادة من المعلومات والخدمات التي يقدمها الموقع، وبما يسهم في دعم أهداف الجائزة وتوسيع دائرة المستفيدين منها


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