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الضمان تدعو ضباط ارتباط المنشآت لتزويدها بأي تعديل يطرأ على أجور العاملين

24 ثانية ago
الضمان تدعو ضباط ارتباط المنشآت لتزويدها بأي تعديل يطرأ على أجور العاملين

وطنا اليوم:جدّدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي دعوتها لكافة ضباط ارتباط المنشآت التي لديها 20 عاملاً فأكثر في شهر كانون الثاني من كل عام إلى ضرورة تزويدها بأي تعديل يطرأ على أجور العاملين لديها خلال العام سواء كان زيادة أو نقصانا على الأجر الذي يتقاضوه عن الأشهر بعد كانون الثاني.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي، أنها بدأت بتطبيق التعليمات التنفيذية الصادرة عن مجلس إدارتها والمتعلقة بتعديل الأجر الخاضع للاقتطاع خلال العام اعتباراً من بداية العام الحالي 2025، والتي ألزمت تلك المنشآت بتعديل الأجور الخاضعة للاقتطاع للعاملين لديها في حال طرأ أي تعديل عليها ولمرة واحدة خلال العام لكل مؤمن عليه، وذلك للأشهر التي تلي كانون الثاني، ويُستثنى من هذا التعديل أصحاب العمل أو من في حكمهم.
وأوضحت المؤسسة أنه يتعين على ضابط ارتباط المنشأة القيام بتعبئة النموذج المعدّ من المؤسسة لهذه الغاية، وتسليمه ورقياً إلى مديرية المشتركين في فرع الضمان الذي تتبع له منشأته، وذلك بعد التأكد من ختمه من المنشأة وتوقيعه حسب الأصول، وإرفاق المعززات اللازمة مع إمكانية إرسال التعديلات في حال كانت لمجموعة من المؤمن عليهم العاملين في المنشأة من خلال كشف إكسل ضمن ترتيب محدد للخانات بداخله، ويتم إرساله عبر البريد الإلكتروني من المنشأة لإدارة فرع الضمان الاجتماعي الذي تتبع له.
وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإجراء ينعكس إيجاباً في استحقاق المنافع التأمينية للمؤمن عليهم سواء المنافع التأمينية الآنية أو التقاعدية، داعية ضباط ارتباط المنشآت التي ينطبق عليها هذه التعليمات إلى التواصل عبر مركز اتصالها الموحد 117117، أو مركز الاتصال الوطني 065008080، أو من خلال حسابات المؤسسة الرسمية والموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي، أو مراجعتهم لفروع المؤسسة للإجابة عن استفساراتهم.


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