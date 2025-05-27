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79 شهيدا و163 جريح في غزة خلال ال24 ساعة الماضية

55 ثانية ago
79 شهيدا و163 جريح في غزة خلال ال24 ساعة الماضية

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 54,056 شهيدا، و123,129 مصابا، منذ 7 تشرين الأول 2023.
وذكرت “صحة غزة” في بيان، أن من بين الحصيلة 3,901 شهيد، و11088 إصابة، منذ 18 آذار الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 79 شهيدا، و163 إصابة، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة، لافتة النظر أن هذه الإحصائية لا تشمل شمال القطاع؛ لصعوبة الوصول إلى الضحايا، إذ ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وقالت الوزارة، إن هذه الحصيلة لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.


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