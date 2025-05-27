إدارة السير تشيد بالاحتفال بالمناسبات وتدعو لإزالة أي إضافة على المركبات

وطنا اليوم:دعت إدارة السير المركزية، السائقين إلى إزالة أي ملصق أو إضافة على المركبات تمثل مخالفة تعيق الرؤية وتهدد سلامة السائقين والركاب ومستخدمي الطريق.

وفي بيان نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، شكرت إدارة السير المواطنين “الذين احتفلوا بالمناسبات الوطنية بفرحة وعفوية جسدت مشاعر الانتماء والولاء، في لحظات تشاركنا بها التعبير عن مشاعرنا تجاه وطننا الغالي والعزيز”.

وأكدت على أن التعبير الصادق عن حب الوطن يكون بالالتزام النابع من الحرص على الآخرين، واحترام القانون، لافتة النظر إلى أنها ستتابع مسؤولياتها لتعزيز السلامة المرورية ومنع أي مخالفة تمثل خطراً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.